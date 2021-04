Lazio-Milan in tv e streaming: dove vederla

I biancocelesti di Simone Inzaghi sfidano i rossoneri di Stefano Pioli nel Monday Night della 33ª giornata di Serie A: dove vedere Lazio-Milan

La 33ª giornata di Serie A si chiude con il Monday Night fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. I biancocelesti sono sesti in classifica con 58 punti, e distano ormai 8 lunghezze da Juventus e Napoli, che li precedono in graduatoria; i rossoneri, superati dall’Atalanta al 2° posto, e attualmente terzi a quota 66, puntano a riprendere la posizione di prima inseguitrice dell’Inter conquistando i 3 punti in palio. Lazio-Milan: la partita si giocherà lunedì 26 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

La gara Lazio-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Lazio-Milan è stata affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Lunedì 26 aprile 2021

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, NOW

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

