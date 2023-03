Lazio, Milinkovic-Savic: «Vincere per darci un aiuto. Ricordo ancora quei gol...»

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Roma

LE DICHIARAZIONI – «L’eliminazione di giovedì dobbiamo lasciarcela alle spalle, dobbiamo guardare avanti per rimanere attaccati ai primi quattro posti. La gara di oggi può offrirci un grande aiuto. Abbiamo preparato la partita seguendo le indicazioni del mister e proveremo a riportare tutto in campo. Il mio gol preferito nel derby è quello della passata stagione in cui ho subito anche un colpo. Peccato che non abbia potuto festeggiare perché ero a terra. In ogni caso, sono stati molto belli anche gli altri due siglati in Coppa Italia».