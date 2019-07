Lazio, Milinkovic vicino al Manchester United: cifre e dettagli 

Il centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic, è vicino a diventare un nuovo calciatore del Manchester United: cifre e dettagli

Come riportato da La Repubblica, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa tra Lazio e Manchester United circa il trasferimento di Milinkovic-Savic ai Red Devils.

Il serbo è in procinto di trasferirsi in Premier dove firmerà un accordo quinquennale sulla base di 75 milioni più bonus. Parte di questa cifra, la Lazio la girerà al Trabzonspor per Yusuf Yazici, classe ’97, considerato l’erede di Milinkovic.