Subito una vittoria per il Napoli targato Carlo Ancelotti, vittorioso 1-2 all’Olimpico contro la Lazio: ecco le parole del tecnico partenopeo

Vero unico grande colpo di Aurelio de Laurentiis per il suo Napoli, Carlo Ancelotti ha iniziato con il piede giusto l’avventura sulla panchina partenopea. Milik e compagni si sono imposti 1-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio, subito un big match e subito una vittoria per il tecnico di Reggiolo. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex Bayer Monaco ha evidenziato l’importanza del successo: «Dobbiamo crescere, l’inizio è stato troppo lento ma poi siamo migliorati e abbiamo portato a casa una partita sofferta».

Ancelotti ha poi evidenziato i problemi delle ultime settimane parlando del suo ritorno in Serie A dopo le numerose esperienze all’estero: «E’ emozionante per me ritornare in Italia, ci tenevo molto a iniziare con una vittoria dopo una estate un po’ travagliata». Il tecnico ha poi elogiato la piazza partenopea, sottolineando che «Napoli è un posto unico, con tanto entusiasmo e con una grande squadra ricca di qualità. Sono tornato qui anche per questo motivo». Infine, un siparietto con Shevchenko: «Milik assomiglia a Sheva? Adesso è sicuramente meglio (ride, ndr). Ha fatto bene, gli auguro di fare una carriera come quella che ha fatto Andriy».