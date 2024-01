Lazio Napoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Napoli. Le due squadre sono reduci dalle gare di Supercoppa Italiana in terra saudita. Entrambe sconfitta dall’Inter: i biancocelesti in semifinale e i partenopei nella finalissima di Ryhad. C’è tanta voglia di riscatto e soprattutto di invertire la rotta in campionato per rientrare nel lotto di squadre in lotta per un posto nella zona Europa. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri

Lazio-Napoli: orario e dove vederla

Lazio-Napoli gara delle ore 18 della domenica per la ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.