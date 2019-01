Lazio-Novara 3-0: risultato e cronaca in diretta live

Lazio-Novara, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A inaugurare il via degli Ottavi di finale dell’edizione 2018/2019 di Coppa Italia saranno Lazio e Novara, in questo inconsueto turno disputato durante il weekend. Qualificata di diritto a questa fase come big, la formazione di casa arriva a questa prima sfida del nuovo anno carica dal brillante finale del girone d’andata, concluso però con il pareggio agrodolce maturato con il Torino. L’avventura dei piemontesi, invece è partita da molto lontano ma il suo cammino si è sempre mantenuto costante e convincente: prima Perugia, poi Brescia e, infine, Pisa sono dovute soccombere al pragmatismo degli uomini di Viali. Ora l’ostacolo è, indubbiamente, uno dei più impegnativi ma è facile immaginare che i piemontesi, che non hanno nulla da perdere, daranno il massimo per tentare un’impresa, alla vigilia, impronosticabile. Ecco la cronaca live del match.

Lazio-Novara 3-0: tabellino

Marcatori: 12′ pt, Luis Alberto (L), rig. 20′ pt, 35′ pt Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Mangone; Manconi, Eusepi. Allenatore: Viali.

Arbitro: Eugenio Abbattista

Note:

Lazio-Novara: diretta live e sintesi

35’ ˗ GOL LAZIO!!! Azione magicamente orchestrata con rapidi scambi di passaggi fino al limite dell’area: il cross di Lukaku trova Immobile completamente libero al centro dell’area, che insacca senza problemi

33’ ˗ Occasione Lazio. Lucas Leiva, dal limite dell’area, tenta di sorprendere Benedettini con un tiro a giro ma la conclusione supera la traversa

31’ ˗ Benedettini esce in maniera tempestiva e impedisce a Caicedo di raggiungere il pallone e infilare in rete

29’ ˗ Fuorigioco di Eusepi in area di rigore ma l’occasione capitata sui suoi piedi, completamente solo davanti al portiere, è stata davvero ghiotta

27’ ˗ Conclusione a gioco fermo di Leiva, parata da Benedettini, viziata da un fallo di Milinkovic su Visconti

23’ ˗ Gomitata involontaria di Schiavone su Luis Alberto: fallo dal cerchio di centrocampo

20’ ˗ GOL LAZIO!!! Immobile, dal dischetto, ribadisce in rete dopo che Benedettini aveva intuito il destro dell’attaccante

19’ ˗ Calcio di rigore assegnato dopo un fallo netto su Milinkovic˗Savic

19’ ˗ Occasione Lazio. Su cross dalla sinistra, Marusic prova la deviazione aerea ma il difensore anticipa e spedisce in corner

16’ ˗ Gioco momentaneamente interrotto per un consulto VAR, in occasione della mischia successiva al calcio d’angolo

15’ ˗ Troppo profonda la battuta di Lucas Leiva: palla sul fondo

14’ ˗ Occasione Lazio. Milinkovic˗Savic ci prova dalla distanza con un rasoterra di destra che Benedettini devia in calcio d’angolo con la punta delle dita

12’ ˗ GOL LAZIO!!!! Luis Alberto infila Benedettini sotto le gambe, con un facile rasoterra

9’ ˗ Il cross di Marusic dalla destra attraversa tutta l’area di rigore fino ad arrivare, sulla fascia opposta, a Lukaku che conquista un fallo laterale

8’ ˗ Occasione Novara. Sul contropiede, Schiavi si trova a tu per tu con Strakosha che, con un miracolo, salva con il piede e, complice un rimpallo fortunoso, il pallone finisce al di sopra della traversa

7’ ˗ Occasione Lazio. Su un cross proveniente da fuori area, Caicedo ha la palla per passare in vantaggio ma, complice un perfetto posizionamento di Benedettini, il suo colpo di testa non finisce in rete

6’ ˗ Sugli sviluppi dello stesso, Luis Alberto tenta il tiro a giro ma la conclusione finisce ben oltre la traversa

5’ ˗ Calcio di punizione conquistato da Luis Alberto a pochi metri dal limite dell’area di rigore piemontese

4’ ˗ Manconi commette fallo su Marusic, impedendo alla Lazio di ripartire dalla sua metà campo

4’ ˗ Marusic tenta il cross, respinto da un difensore: può ripartire Manconi

2’ ˗ Lancio su Eusepi: Bastos interviene con un facile retropassaggio per Strakosha

2’ ˗ Buon giro palla da parte della Lazio nella zona di centrocampo che si conclude con un tentativo di lancio per Lukaku: l’esterno non riesce a raggiungere il pallone

1’ ˗ Abbattista fischia il calcio d’inizio: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Lazio e Novara sono scese in campo e sono pronte a dare il via a questo primo incontro degli Ottavi di finale di Coppa Italia 2018/2019, davanti a circa 20 000 spettatori

Lazio-Novara: formazioni ufficiali

Lazio-Novara: probabili formazioni e pre-partita

Qui Lazio. Dalla formazione ipotizzata alla vigilia, Inzaghi sembra non avere nessuna intenzione di voler sottovalutare un ostacolo che, anche se sulla carta non pare insormontabile, potrebbe far sorgere qualche grattacapo di troppo. Ecco, allora, che a scendere in campo saranno quasi tutti i titolarissimi. Le uniche “novità” potrebbero essere rappresentate da Bastos in difesa, Badelj a centrocampo, insieme a Lukaku e Caicedo in attacco. Escluso dai convocati Correa, vittima di un’influenza che gli ha impedito di essere tra i convocati.

Qui Novara. Le parole di Viali alla vigilia devono aver sicuramente caricato un ambiente che, costretta a fare visita a una big di Serie A, non partiva troppo motivato. Davanti a circa 300 tifosi scesi a Roma per sostenere i loro beniamini, allora, Eusepi & Co. cercheranno la grande impresa. Non convocato bomber Cacia, che avrebbe accusato un fastidio muscolare di lungo corso. Manconi favorito su Cattaneo con l’altro ballottaggio rappresentato da Nardi e Mallamo in mezzo al campo. Prima dell’inizio dell’incontro, previsto un omaggio a Silvio Piola, ex di entrambe le squadre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Murgia, Patric, Durmisi, Lulic, Leiva, Parolo, Berisha, Neto. Allenatore: Inzaghi.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. A disposizione: Di Gregorio, Drago, Chiosa, Migliavacca, Buzzegoli, Cattaneo, Fonseca, Mallamo, Cordea, Kyeremateng, Stroppa. Allenatore: Viali.

Lazio-Novara: precedenti

Quella che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Novara sarà la sfida numero 35 (tra Serie A e B) tra le due formazioni, nella loro storia. Nel complesso, i padroni di casa sono in vantaggio con 15 vittorie, 8 sono i pareggi e 8 i successi dei piemontesi. Nel capoluogo laziale, la squadra biancoceleste è quasi sempre riuscita a far valere il fattore campo, tranne nel febbraio del ’53 quando il Novara riuscì ad espugnare l’Olimpico con il risultato di 1˗3; per il resto solo vittorie e quattro pareggi. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale all’ascesa del Novara in Serie A quando, nel doppio confronto, i piemontesi riuscirono a sconfiggere i laziali in casa (2˗1), nonostante la pesante sconfitta dell’andata (3˗0). La vittoria più larga è quella del dicembre del ’71, quando i laziali s’imposero per 5˗2.

Lazio-Novara: arbitro

Sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta l’arbitro designato a dirigere la prima partita degli Ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Novara. Per il direttore di gara pugliese, classe ’82 e bancario di professione, sarà la gara numero 10 in stagione, tra Serie A, B e Padova˗Monza del 2° turno di Coppa Italia. A coadiuvare l’arbitro pugliese saranno gli assistenti Prenna e Cipressa, il quarto uomo sarà Dionisi mentre alle postazioni VAR siederanno Serra e Di Vuolo.

Lazio-Novara Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Novara sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (in HD canale 502 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay.