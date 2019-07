Lazio, nuova idea per la difesa: occhi su Gustavo Gomez

La Lazio avrebbe sondato il terreno per Gustavo Gomez, difensore di proprietà del Milan. Le ultimissime notizie

Nuova idea per la difesa della Lazio. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Gustavo Gomez, difensore di proprietà del Milan che nell’ultima stagione ha giocato nel Palmeiras.

L’emittente satellitare cita voci sudamericane ma che la Lazio non conferma. Prime schermaglie e primi sondaggi per un nuovo possibile rinforzo per la difesa della Lazio.