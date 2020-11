Lazio, Parolo: «Credevo nel gol in Champions. Vogliamo gli ottavi»

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match di Champions League contro lo Zenit

«I traguardi nella vita si possono sempre raggiungere, volevo questo gol in Champions League, ci credevo tanto. Siamo soddisfatti perché lo spogliatoio è molto unito, inutile nascondersi: oggi vincere era importante per mettere un mattone importante per la nostra qualificazione agli ottavi. È chiaro che tornare in Champions dopo tanti anni e raggiungere la fase finale sarebbe un risultato importantissimo per noi».