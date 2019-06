La Lazio e Radu verso la rottura. Il calciatore non rientra nei piani del club laziale e potrebbe non essere convocato per il ritiro

Stefan Radu non rientra più nei piani della Lazio. Il club biancoceleste ha di fatto scaricato il difensore centrale. Il messaggio è stato chiaro: per il difensore non c’è più spazio.

Il calciatore, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe addirittura rimanere fuori dall’elenco dei partenti per il prossimo ritiro estivo e fuori rosa. Situazione da seguire con attenzione.