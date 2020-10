Lazio, Reina: «Abbiamo onorato la maglia»

Pepe Reina ha parlato dopo Club Brugge-Lazio

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha analizzato il pareggio in Champions League contro il Club Brugge ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

«Dobbiamo essere contenti, siamo in difficoltà e abbiamo fatto una grande prova di sacrificio. La squadra c’è stata, abbiamo giocato con grinta e passione, abbiamo onorato la maglia e questo mi rende felice. Era una sfida complicata, se avessimo vinto avremmo messo un mattone importante per la qualificazione, ma l’importante era non perdere e fare punti. Dovevamo mettere grinta e sacrificio per fare il passo in più. Siamo tutti importanti in questi tempi, dobbiamo rimanere uniti, stringere i denti e andare avanti. Chi siamo, siamo, senza alibi».