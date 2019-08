Lazio-Roma e il derby mai visto: tutte le novità della stracittadina

Domani pomeriggio Lazio e Roma si sfideranno in un derby per certi verso unico nel suo genere: tutte le novità

Non solo per il calendario (raramente Lazio e Roma si sono scontrati alla seconda giornata), il derby che andrà in scena domani pomeriggio alle 18.00 allo stadio Olimpico sarà unico nel suo genere.

Intanto, dopo sessant’anni, la Lazio si presenterà in campo con la stessa identica bacheca di trofei vinti dai cugini: 15 a 15, grazie all’ultima Coppa Italia vinta a maggio. Ma non è solo l’aggancio alla voce trofei a far arrivare i biancocelesti in una posizione diversa in questo derby. Per la prima volta dopo tanti anni sarà infatti un biancoceleste ad indossare i panni di veterano in un derby. Stiamo parlando di Radu che ne ha giocati 17 e al secondo posto c’è un altro laziale: Lulic.