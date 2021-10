Lazio, Sabatini rivela: «Lotito mi ha sempre protetto. Sarri farà bene»

Il d.s. Walter Sabatini ha parlato della sua esperienza alla Lazio elogiando Claudio Lotito

Walter Sabatini, fresco ex direttore sportivo del Bologna, ha anche un passato alla Lazio e ne ha parlato nel corso del programma Casa Lazio.

ADDIO – «Me ne andai perché mi ero impegnato fortemente a portare avanti delle operazioni chiave. Purtroppo, non arrivarono a dama e questo l’ho ritenuta una mia responsabilità insanabile. Quella del DS biancoceleste era una poltrona ambita, ma devo dire che Lotito, non solo in quel momento, ha protetto anche me. Ha tanti difetti, ma la sua grande qualità è quella che protegge sempre i suoi uomini».

SARRI – «Allenatore giusto ovunque. Idee calcistiche e sa svilupparle, ma ci vuole tempo. La Lazio è ancora a metà strada, non è facile far arrivare subito i risultati, ma Sarri ce la farà, come ha già dimostrato. Ad oggi la Lazio è ancora a metà strada perché è un lavoro molto lungo e difficile, ma lui arriverà dove deve. Ha vinto tanto con il Chelsea ed anche nella Juventus. Sono sicuro che farà bene anche alla Lazio perché ha i giocatori giusti».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24