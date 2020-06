Lazio, sagome dei tifosi allo stadio Olimpico per i match a porte chiuse: i dettagli

I tifosi della Lazio potranno acquistare una sagoma con il loro volto che sarà presente sugli spalti dell’Olimpico nei match a porte chiuse

La Lazio ha lanciato l’iniziativa “TU NON SARAI MAI SOLA”. I tifosi biancocelesti potranno acquistare una sagoma 75×45 cm (chi aderirà all’iniziativa dovrà inviare anche una foto) che sarà presente per tutte le partite che si disputeranno a porte chiuse all’Olimpico, dando così l’illusione ai calciatori di avere comunque i sostenitori al proprio fianco.

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI

I tifosi che parteciperanno all’iniziativa potranno scegliere il settore, il posto e la fila che solitamente occupano per posizionare la sagoma o che gli piacerà occupare per tutto questo finale di campionato e, se si dovesse continuare a giocare, anche per il campionato 2020/2021 e per le competizioni europee.