Lazio, segnali importanti per ZACCAGNI: ecco il NUMERO DI MAGLIA in amichevole

Tempo di amichevoli estive per la Lazio di Marco Baroni che sfida la Triestina. Ecco le ultime informazioni

La Lazio di Marco Baroni, alla sua prima stagione sulla panchina dei biancocelesti, scende in campo per affrontare la Triestina in questa amichevole estiva in vista degli impegni ufficiali delle due squadre.

Mattia Zaccagni non partirà dal primo minuto, ma su di lui c’è subito un dettaglio importante da notare: all’ex Verona è stato assegnato la maglia numero dieci. Chissà che non possa essere un indizio per il futuro.