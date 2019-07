La Lazio attendeva Jony ma le visite mediche del calciatore spagnolo sono state rimandate. Ecco perché

Manuel Lazzari è arrivato nella Capitale per le visite mediche con la Lazio. Insieme a lui era atteso Jony, altro colpo di mercato del club laziale ma il giocatore spagnolo non si è presentato alla Paideia.

Nessun allarmismo. Come riferito dai colleghi di LazioNews24.com, la società biancoceleste infatti deve risolvere ancora qualche dettaglio burocratico per chiudere definitivamente l’accordo. Per la Lazio si tratta di aspetti risolvibili in poche ore.

