Lazio, Szoboszlai più vicino: Berisha la possibile chiave 

Si stringe la trattativa per portare Szoboszlai alla Lazio: la possibile chiave dell’affare potrebbe essere Valon Berisha

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio non vorrebbe farsi trovare impreparata in vista di una possibile cessione di Milinkovic.

Tare vorrebbe perciò chiudere il prima possibile la trattativa per Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Il club austriaco valuta il centrocampista ungherese circa 20 milioni di euro. La Lazio proverà ad ottenere un piccolo sconto attraverso l’inserimento di Valon Berisha nell’operazione.