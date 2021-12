Lazio, prima gli esuberi e poi il mercato in entrata: le strategie di Tare

La Lazio sta valutando alcuni nomi per il mercato di gennaio, prima Tare dovrà vedere gli esuberi e poi pensare agli innesti

Il mercato bolle in casa Lazio. Il Ds Tare dovrà lavorare prima agli esuberi prima di puntare a rinforzare la rosa. Il compito è arduo perché i giocatori in uscita sono tanti: da Muriqi, Escalante, Vavro a Jony, Lukaku, Lombardi e Durmisi. Una folta schiera di nomi scontenti e in cerca di sistemazione.

Cessioni e poi il mercato in entrata è questa la strategia di Tare, che come nomi sulla lista ha Casale dell’Hellas Verona, mentre per l’attacco piacciono Lasagna e Botheim. A riferirlo Il Messaggero.

