Lazio-Top 11 Cadore finisce 12-0: Correa si gioca il poker e tante conferme

Lazio-Top 11 Cadore finisce 10-0: Correa si gioca il poker nella seconda amichevole estiva di preparazione

Si è appena conclusa l’amichevole del ritiro estivo della Lazio con la Top 11 Radio Club Cadore. Il risultato, un netto 12-0 per il club capitolino, sorride al mister Simone Inzaghi. In campo tante conferme: Correa ne fa 4 e si proclama capocannoniere della sfida con tre gol in quindici minuti.

In gol anche André Anderson con una doppietta. Molto positive le prestazioni di Vavro e Lazzari, oltre che quella di Adenkaye.