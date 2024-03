Lazio, Tudor cambia le regole: ecco la modifica rispetto a Sarri

Igor Tudor è arrivato da poco, ma si fa già sentire: ecco cos’è cambiato dal suo arrivo al posto di Maurizio Sarri

Igor Tudor si è già preso Formello. Il tecnico croato della Lazio, chiamato al posto del dimissionario Maurizio Sarri, ha già attuato un’importante novità circa l’orario di arrivo agli allenamenti, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport.

Da oggi non si arriva più mezz’ora prima, com’era richiesta da Sarri, ma un’ora prima. Questo per permettere una maggiore durata per massaggi e fisioterapia.