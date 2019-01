Le figlie di Mihajlovic all’Isola dei Famosi? – VIDEO e FOTO

Anche le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, tra le possibili partecipanti alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019: con loro l’ex giocatore del Parma Ghezzal?

Ancora pochi giorni e vedrà ufficialmente la luce una nuova edizione de L’Isola dei Famosi: il reality show di Canale 5, condotto pure quest’anno da Alessia Marcuzzi, prenderà il via il prossimo 24 gennaio con qualche novità anticipata nei giorni scorsi. Una di queste farebbe particolarmente rumore in ambito calcistico, perché vedrebbe tra le partecipanti alla spedizione in Honduras Viktorija e Virginia Mihajlovic, figlie di Sinisa. Le due ragazze, già note al mondo dei social (in due hanno toccato quota 80mila followers negli ultimi mesi), avrebbero ricevuto il benestare di papà e mamma (l’ex ballerina Arianna Rapaccioni) per prendere il largo alla volta di Cayos Cochinos.

Un duo intrigante quello delle sorelle Mihajlovic: Viktorja, la maggiore delle due (chioma bionda ed occhi verdissimi), sarebbe al momento single (anche se sul proprio account Instagram figura da quache tempo in compagnia di un misterioso ragazzo appassionato di sci e sport invernali). Virginia invece, 20 anni (due più giovane della sorella), fa coppia fissa ormai da un po’ di tempo con il difensore della Juventus, attualmente in prestito al Padova, Alessandro Vogliacco, conosciuto ai tempi dell’esperienza del padre alla guida del Torino. Tra i possibili protagonisti del reality – sempre secondo le indiscrezioni – figurerebbe anche l’ex attaccante del Parma Mohamed Ghezzal: ne vedremo delle belle.