Le migliori difese d’Europa: comanda il Barcellona

La classifica delle migliori difese d’Europa dopo la prima metà di stagione. Tutti i dettagli e le italiane presenti

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle migliori difese d’Europa dopo la prima metà di stagione. In Francia il dato migliore è del Lens che ne ha incassate 11, così come il Newcastle in Premier. Mentre in Germania bisogna salire alle 13 del Bayern.

Al secondo posto assoluto c’è la Juventus con appena 7 reti subite. Meglio della squadra di Allegri ha fatto solo il Barcellona di Xavi con 6.