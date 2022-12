Le migliori opzioni di scommesse sul calcio per i nuovi giocatori

Ormai in rete è possibile trovare una grandissima quantità di portali di gioco e betting, i quali permettono a utenti di tutta Italia di piazzare le proprie scommesse su un’incredibile varietà di eventi sportivi.

Che tu sia un amante del calcio italiano di Serie A, un appassionato di basket o di tennis, in pochi click potrai raggiungere piattaforme e piazzare schedine approfittando di quote altamente convenienti.



Eppure, i giocatori alle prime armi potrebbero avere una certa difficoltà ad interfacciarsi a portali di betting di questo tipo, abituati finora a piazzare le proprie scommesse all’interno dei centri scommesse fisici. Dopo aver studiato il mercato per anni e consultato tutte le classifiche stilate da siti come CasinoNonAAMS.com, in questo articolo vorremmo condividere qualche suggerimento per scegliere una piattaforma in cui scommettere in modo sicuro e divertente.



AAMS o non AAMS?



Sono moltissimi gli utenti che si chiedono quale sia la differenza tra un casinò AAMS e uno non AAMS. Il termine AAMS, in effetti, si utilizza per definire un casinò che è regolamentato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli italiana. Questo tipo di casinò è autorizzato ad operare nel nostro paese e segue delle direttive ben precise dagli enti istituzionali italiani.



Al contrario, i casinò non AAMS sono in possesso di licenze alternative e possono, nonostante tutto, estendere i propri servizi all’interno del territorio italiano. Il parere di molti è che i casinò di questo tipo offrano bonus più invitanti e consentano di accedere a quote molto più competitive rispetto ai casinò regolamentati dall’Italia.



Eventi live e quote



Prima di scegliere una piattaforma specifica, può essere utile valutare se questo portale consenta di scommettere sugli eventi sportivi anche in modalità live. Questa funzionalità, infatti, consente di piazzare una scommessa su una gara ancora in fase di svolgimento.



Si tratta di una tipologia di scommessa particolarmente intrigante, un must per chi è appassionato di betting online. Un’attenzione particolare va data alla generosità delle quote. Esistono, infatti, tantissimi bookmakers online che offrono quote particolarmente elevate, concedendo moltiplicatori extra relativi a determinate scommesse.



Meglio i pagamenti tramite e-wallet



Specialmente per i giocatori meno esperti, è consigliabile l’utilizzo di portafogli online ed e-wallet per la ricarica del proprio conto di gioco. Questo consente di beneficiare di prelievi e depositi immediati e di non condividere le informazioni relative al proprio conto corrente con il provider selezionato. Una banale misura di prevenzione che permette agli utenti di godersi il gioco con una maggiore serenità e sicurezza.