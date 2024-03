Lecce, squadra al lavoro senza i nazionali: personalizzato per Banda

Luca Gotti ha guidato l’allenamento di oggi del Lecce senza i nazionali. Personalizzato per Banda, assente la scorsa gara

Il Lecce ha vinto in casa della Salernitana una sfida molto importante per la salvezza lo scorso 16 marzo. Stamattina la squadra è tornata al lavoro in vista del match contro la Roma del primo aprile. Ecco il comunicato.

BANDA – «Lecce in campo all’Acaya al mattino per una singola seduta di allenamento. Assenti i nazionali Berisha (Albania U21), Borbei (Romania U20), Burnete (Romania U21) Dorgu (Danimarca U21), Krstović (Montenegro), Pongračić (Croazia), Rafia (Tunisia), Ramadani (Albania). Banda ha proseguito con un lavoro personalizzato. Domani è in programma un allenamento al mattino all’Acaya».