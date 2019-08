Giannelli Imbula, centrocampista dello Stoke, sta per arrivare in Italia. Il giocatore è vicinissimo al Lecce

Il Lecce sta per piazzare un colpo importante sul mercato. Il club salentino ha in pugno Giannelli Imbula, centrocampista sulla cresta dell’onda alcuni anni fa, e di proprietà dello Stoke.

Il giocatore classe ’92, secondo Sportitalia, è vicino alla firma con i salentini: prestito con obbligo di riscatto a circa 4 milioni in caso di salvezza con almeno 25 presenze da 45 minuti. Domani il giocatore dovrebbe arrivare in Italia per le visite mediche.