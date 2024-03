Lecce, Blin: «Ho avuto solo buoni rapporti con gli allenatori»

Alexis Blin, capitano e centrocampista del Lecce, è stato intervistato e ha parlato della sua esperienza in giallorosso

Alexis Blin, capitano del Lecce, ha parlato a DAZN Talks di alcuni temi riguardanti la squadra giallorossa.

LECCE – «È stata una scelta molto veloce, ne abbiamo parlato giusto una settimana. Non sapevo niente del Lecce, ma avevo buone sensazioni. Quando sono arrivato, in Serie B, ho trovato un gruppo straordinario. È stato un anno meraviglioso sia a livello personale sia di squadra. Ho fatto 9 anni nel calcio, giocando quasi sempre per la salvezza. È difficile, non hai mai la testa libera perché sai che si vince poco. Quindi ho gioito di più per la salvezza che per la promozione. L’inno del Lecce mi è entrato nella testa, lo canto ogni volta che giochiamo in casa»

ALLENATORI – «Ho avuto solo buoni rapporti con gli allenatori. Con Baroni abbiamo vissuto due stagioni incredibili, ma avevo un buon rapporto anche con D’Aversa. Mister Gotti è appena arrivato. A Verona sta facendo bene Baroni, ma d’altronde sappiamo bene il valore suo e del suo staff»