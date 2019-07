Calciomercato Lecce, Silvestre e Rossettini rimangono nomi caldi. Si segue Chibsah del Frosinone per la mediana

Il Lecce lavora in entrata per rinforzare la rosa di Fabio Liverani. Si continuano a seguire Rossettini e Silvestre per rinforzare il reparto difensivo. E secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, i salentini sono sulle tracce di Raman Chibsah.

Il centrocampista ghanese classe 1993 è di proprieta del Frosinone. Nell’ultima stagione 32 presenze e un gol segnato.