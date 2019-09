Lecce, Calderoni parla della sfida contro il Napoli, in programma allo stadio Via del Mare, dopo la grande vittoria con il Torino

Marco Calderoni è al settimo cielo dopo la vittoria del suo Lecce contro il Torino. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: «I tre punti conquistati contro il Torino sono il frutto di determinazione e aggressività».

«Ho visto la gara in Champions del Napoli. Il nostro pubblico, che domenica sarà numeroso come al solito, deve darci la carica in più».