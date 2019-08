Lecce, Falco dà la carica: «Voglio rimanere in A, lotterò sempre»

Lecce, Falco dà la carica: «Voglio rimanere in A, lotterò in ogni allenamento per battere la concorrenza»

Con queste parole l’attaccante del Lecce, Filippo Falco, ha dato la carica ai suoi compagni per l’obiettivo salvezza del prossimo campionato di Serie A. In conferenza stampa ha così raccontato la sua esperienza e le sfide future:

«Son felice di aver raggiunto la A, arriva nel momento giusto e voglio restarci a lungo. Concorrenza? Lapadula è un grande attaccante, così come Shakhov e Benzar, che mi hanno impressionato. Ma non ho paura: Liverani sa ciò che posso dare, lotterò in ogni allenamento».