Lecce Fiorentina, Meluso accusa: «Venuti? Sono maleducati»

Non c’è accordo tra Lecce e Fiorentina per Lorenzo Venuti e volano gli stracci con le accuse del ds salentino Mauro Meluso

Lorenzo Venuti sembrava vicino al ritorno a Lecce ma l’affare non si farà. Dai salentini arriva un duro attacco ai viola, firmato Mauro Meluso: «Venuti non mi interessa più, negli ultimi giorni non ho più saputo nulla. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se dall’altra parte trovo maleducazione, lascio perdere» le sue parole a Firenzeviola.

Prosegue Meluso: «Non mi interessa nessuno della Fiorentina. Saponara? Neanche se lo pagano tutto loro».