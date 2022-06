Lecce, Frabotta: «Anno importante per me, non vedo l’ora di cominciare»

Il terzino sinistro Frabotta si è presentato al mondo Lecce in conferenza stampa

Gianluca Frabotta, neo terzino del Lecce arrivato in prestito dalla Juventus, si è presentato al mondo salentino in conferenza stampa.

LECCE – «Quest’anno per me è un anno importantissimo perché vengo da una stagione in cui sono stato fermo. Devo avere tantissima voglia di giocare, non vedo l’ora di iniziare questo campionato con il Lecce. Ho tanta voglia e determinazione, devo metterle in campo in ogni momento per cominciare al meglio la stagione».

ALLENATORE CHE HA INCISO DI PIU’ – «Sicuramente Pirlo perché mi ha dato tanto spazio e sentivo proprio la fiducia quando mi faceva giocare. Mi ha migliorato tanto».

