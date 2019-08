Lecce, Gabriel: «Liverani ha idee positive, stimola a fare sempre meglio»

Lecce, parla il portiere Gabriel in conferenza stampa: «Stiamo lavorando bene, Liverani tira fuori il meglio da ogni giocatore»

Gabriel, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’estremo difensore riportate da tuttolecce.net:

«Stiamo lavorando bene, ci siamo confrontati con una squadra come il Frosinone che veniva dalla Serie A, è stato un test importante per noi. I tifosi? Sono straordinari e sono sicuro che ci daranno un contributo importante durante il campionato. Liverani? Ha idee positive, cerca di far tirare fuori il meglio da ogni giocatore, questo è un vantaggio per tutti. Avere un allenatore così fa bene ad ogni giocatore, perché ti stimola a fare sempre di più».