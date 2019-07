Lecce, in arrivo Lapadula e Rossettini dal Genoa: tutti i dettagli

Lecce, tutto fatto per Gianluca Lapadula e Luca Rossettini dal Genoa: tutti i dettagli sulla trattativa

Asse di mercato caldo tra Genoa e Lecce. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i salentini si assicurano due rinforzi dai rossoblù. Il primo per l’attacco: Gianluca Lapadula che arriverà in prestito con diritto di riscatto (contratto triennale in caso venga rilevato).

Tutto fatto anche per Luca Rossettini che invece arriverà a titolo definitivo. Pronto un contratto biennale per il centrale ex Torino.