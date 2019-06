Il Lecce vuole un attaccante d’esperienza e pensa a Gianluca Lapadula. Il Genoa potrebbe cederlo in prestito

Il Lecce cerca rinforzi per allestire una squadra di tutto rispetto. Avanti tutta per Gianluca Lapadula: l’attaccante è in uscita dal Genoa e potrebbe ripartire dal Salento.

Secondo Tuttomercatoweb, il club giallorosso sarebbe vicino al prestito del giocatore. Fabio Liverani stravede per l’attaccante ed è pronto ad accoglierlo. Discussioni in corso, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.