Lecce, Liverani: «Incomprensibile far ribattere il rigore a Insigne»

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è furioso sia per la sconfitta che per gli episodi arbitrali. Le sue parole a Sky

Fabio Liverani è amareggiato per la partita disputata dal suo Lecce contro il Napoli. Al di là del risultato, il tecnico dei salentini ha da recriminare per alcune decisioni arbitrali. Le sue parole ai microfoni di Sky.

RIGORE – «Sarebbe cambiato poco, ma sicuramente la ripetizione di un rigore così non l’ho mai vista. Mi auguro che questa precisione si ripeta nel prosieguo del campionato. Non c’era motivo di fare questa scelta».

NAPOLI – «Ciononostante sarebbe cambiato poco, il Napoli ha meritato di vincere, quello che abbiamo sbagliato troppo sono gli errori in uscita. Questo permette a una squadra forte come loro di venirti a prendere. Non puoi fare passare un giocatore come Zielinski in un contrasto con Tachtsidis, che pesa venti chili in più. Abbiamo sbagliato troppo, come eravamo stati bravi la scorsa settimana oggi i giocatori hanno sbagliato tanto, non ce lo possiamo permettere. Questa è una categoria in cui tecnicamente devi saper gestire la palla»