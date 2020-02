Lecce, Meluso: «Fiducia dopo il Toro. Napoli, venderemo cara la pelle»

L’intervento di Meluso, ds del Lecce, dopo la schiacciante vittoria contro il Torino: le dichiarazioni dell’uomo di mercato dei giallorossi

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha presentato la sfida contro il Napoli in programma questa domenica. Ecco le parole del dirigente a Radio Kiss Kiss.

«La vittoria per 4-0 contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta nella sua storia che il Lecce conquista un successo con questo risultato in Serie A. Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa gara ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, venderemo cara la pelle».