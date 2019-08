Lecce, Ochoa si propone: c’è la risposta dei salentini

Il portiere dello Standard Liegi, Guillermo Ochoa, si è offerto al Lecce. Al momento i giallorossi hanno rifiutato

Guillermo Ochoa, portiere messicano trattato in passato anche dal Napoli, vuole giocare in Serie A e si è proposto a una formazione del nostro campionato: il Lecce.

Secondo Sky Sport, il portiere dello Standard Liegi,avrebbe avuto dei contatti con la formazione salentina, dando la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso. Il club allenato da Liverani, almeno per il momento, avrebbe detto no perché vuole puntare su Gabriel.