Al Via del Mare, il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Via del Mare, Lecce e Sassuolo si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Lecce-Sassuolo 1-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio

1′ Subito un giallo per Daniel Boloca, che ferma fallosamente la ripartenza di Strefezza

5′ Erlic anticipa all’ultimo Krstovic pronto a battere a rete, giallorossi molto aggressivi

12′ Perde malamente palla in difesa il Sassuolo, Rafia recupera ma calcia alto

13′ Doppio miracolo di Consigli che si supera sul tiro da lontano di Strefezza e dice no anche alla pronta ribattuta di Krstovic

16′ Castillejo al tiro dal limite, palla altissima

19′ Rigore per il Sassuolo. Punito un tocco di mano di Baschirotto che intercetta così un colpo di testa di Racic

19′ Berardi trasforma il rigore! Avanti gli ospiti

28′ Adesso i neroverdi sono in controllo del gioco

33′ Ancora Rafia dalla lunga distanza, attento Consigli che respinge grazie all’aiuto di Vina

39′ Cross dalla sinistra di Gallo, Krstovic colpisce il palo. Poi l’arbitro ferma tutto per un fallo a inizio azione

42′ Giallo per Pedersen per un fallo su Strefezza a metà campo

44′ Giallo anche per Rafia dopo un contrasto con Berardi

45′ Cinque i minuti di recupero

45’+1 Almqvist si libera al tiro in area, ancora attento Consigli che compie un altro ottimo intervento

45’+5 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Iniziata la ripresa

48′ Gol del Lecce! Sponda di Baschirotto in area da angolo per Krstovic, che ha il tempo per spedire la palla alle spalle di Consigli

55′ Sinistro da fuori di Racic, la palla termina a lato

63′ Dentro Oudin per Rafia

64′ Dentro Defrel e Bajrami per Castillejo e Pinamonti

70′ Pongracic salva la porta del Lecce: sinistro a giro di Berardi, Falcone battuto ma il difensore impedisce che il pallone superi la linea

71′ Giallo per Krstovic per gioco pericoloso

78′ Strefezza dal limite, sinistro fuori di un soffio

80′ Giallo per Ferrari per un fallo su Krstovic a metà campo

81′ Dentro Ruan Tressoldi e Obiang per Erlic e Racic

85′ Sansone e Piccoli in campo al posto di Krstovic e Almqvist nel Lecce

90′ Quattro minuti di recupero

90’+4 Termina qui il match, 1-1 il risultato finale

Migliore in campo: Berardi

Lecce-Sassuolo 1-1: risultato e tabellino

Reti: 19′ Berardi, 48′ Krstovic

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore. D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Racic; Castillejo, Berardi, Laurienté; Pinamonti. Allenatore. Dionisi