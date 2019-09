Lecce, Sticchi Damiani assicura: «Questa non è la squadra che vedrete in futuro»

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato ai canali ufficiali del club il ko contro il Verona

Attraverso i canali ufficiali del club, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato il ko casalingo contro l’Hellas Verona. Le parole del numero uno giallorosso.

PARTITA – «Il dispiacere è tanto perché la cornice era meravigliosa. Stadio nuovo, tutto bello. Purtroppo il calcio non è nuovo a questi risultati crudeli. Uno fa tanto e poi si ritrova a fare i conti con una realtà differente. Dobbiamo ripartire subito. È una bella scoppola, ma dobbiamo subito ripartire. Questa squadra è lontana parente di quella che vedremo nel corso del campionato».

MERCATO – «I giocatori importanti devono dimostrare di esserlo in campo, non in sede di calciomercato. Speriamo, ne sono sicuro, di avere fatto scelte giuste. Per il mercato vedremo se ci saranno le condizioni per fare qualcosa ma onestamente non vedo l’ora che finisca per poter pensare solo al campo»