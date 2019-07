Lecce, sul giovane Mattia Felici tanti occhi dai club di Lega Pro

Lecce, il giovane talento Mattia Felici è corteggiato da tanti club di Serie C. Ecco quali sono le squadra interessate al romano

Mattia Felici è uno dei tanti giovani che sono stati convocati da Liverani per il ritiro estivo del Lecce. Il romano, nato il 17 aprile del 2001, è approdato in Puglia dopo essere cresciuto nel Tor Tre Teste. Con la squadra laziale si è messo in mostra al punto di attirare l’attenzione del club neo promosso in Serie A.

Il talento capitolino si è ben fatto notare nella prima amichevole disputata dalla squadra di Liverani contro il Gherdeina, grazie alla realizzazione del primo gol dei giallorossi. Sul ragazzo, che ha già esordito in Serie B la scorsa annata, sono piombati diversi club di Serie C, pronti a darsi bagarre per accaparrarselo. Sul trequartista hanno posato gli occhi Vibonese, Carrarese, Triestina, Sambenedettese e Imolese.