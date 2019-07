Lecce, Tabanelli: «C’è grande entusiasmo, voglio dare il massimo»

Andrea Tabanelli, centrocampista del Lecce, parla della prossima stagione: le parole del giocatore giallorosso

Tabanelli, centrocampista del Lecce, ha parlato così dal ritiro del suo club, che si appresta a fare il suo esordio in Serie A.

STAGIONE – «È terminata questa parte di ritiro pre-campionato, abbiamo fatto dei buoni carichi di lavoro, questa è sempre una fase pesante. In tutti noi c’è grande entusiasmo, che ci deve dare la giusta spinta per lavorare al massimo. Ci attende un compito molto difficile in questa nuova stagione e per raggiungere l’obiettivo che abbiamo bisognerà dare tutti di più. Siamo carichi, abbiamo tanta voglia di confrontarci con questo nuovo palcoscenico. Noi vecchi abbiamo già l’idea di gioco che vuole mister Liverani, ora l’obiettivo è quello di far integrare quanto prima i nuovi arrivati, che sono tutti giocatori di qualità. La Serie A l’ho conosciuta qualche anno fa, ora sono un uomo e un calciatore più maturo e spero di giocarmi questa opportunità al massimo».