Lech Poznan, Van Den Brom: «Vogliamo eliminare la Fiorentina»

John van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha parlato alla vigilia della gara tra Lech Poznan e Fiorentina

John van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata di Conference League contro la Fiorentina.

PAROLE – «Domani vogliamo vincere, sicuramente non giocheremo per il pareggio. Non siamo appagati per essere arrivati fin qui. E’ una sfida importante per noi e l’obiettivo è passare il turno. La Fiorentina è una squadra forte, ma questa è un’ulteriore motivazione per provare a vincere. Credo nella mia squadra e sono sicuro che ci aiuteranno i nostri tifosi, del resto in casa vinciamo molte partite. Non cambieremo il nostro modo di giocare. La partita di domani è molto importante per me e per i giocatori, sappiamo bene cosa dobbiamo fare. E’ una sfida 50 e 50, possiamo vincere e possiamo perdere, il nostro umore è comunque alto».