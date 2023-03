Lega Pro, Catanzaro promosso in Serie B: c’è la matematica

Con la vittoria in casa del Gelbison il Catanzaro è matematicamente promosso in Serie B con cinque giornate di anticipo

Il Catanzaro è la prima squadra ad essere promossa dalla Lega Pro alla Serie B. La squadra calabrese ha dominato il girone C e, con la vittoria contro il Gelbison per 2-0 – a segno Iemmello e Brignola – stacca il pass per la serie cadetta con cinque giornate di anticipo.

Negli altre gironi discorso ancora aperto: nel gruppo A il Feralpisalò guida con 4 punti sulla Pro Sesto, lo stesso del Girone B tra la capolista Reggiana e l’Entella.