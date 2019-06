Lega Serie A, riunita l’Assemblea: confronto sulla proposta MediaPro

La società spagnola propone un compromesso alla Serie A: i membri dell’Assemblea della Lega discuteranno, proposta shock

L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A si riunirà il 10 giugno 2019. Nell’ordine del giorno figura una discussione tra i membri riguardo una proposta ricevuta da MediaPro.

Il gruppo spagnolo, come riportava Repubblica nei giorni scorsi, dopo essere stato citato in tribunale dalla Lega ha cercato un compromesso. MediaPro, infatti, avrebbe promesso un miliardo di euro per creare un canale di Serie A per i trienni 2021-2024 e 2024-2027.