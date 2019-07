Leicester, mister Rodgers non molla Maguire: «Non è in vendita»

Leicester, mister Rodgers non molla Maguire: «Rimane un nostro giocatore, non è in vendita»

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi su un possibile addio di Harry Maguire. Come riportato qualche giorno fa, il Manchester City aveva pensato a due cessioni di livello per accaparrarsi il difensore.

Il Leicester,, tuttavia, ha valutato il giocatore per 80 milioni di euro. Non solo, come riportato da Marca, il mister avrebbe chiuso ad ogni possibile prospettiva: «Nulla è cambiato con il giocatore, rimane un nostro giocatore e non abbiamo bisogno di venderlo».