Leicester Roma, muro Smalling: «Dominante, dà sicurezza»

Prestazione di altissimo livello quello del difensore giallorosso Smalling in Leicester-Roma di Conference League

Nella grande partita della Roma in casa del Leicester, semifinale di andata di Conference League terminata 1-1, spicca l’ottima prestazione di Chris Smalling. Il difensore è il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Dominante sulle palle alte, il salvataggio su Lookman nel primo tempo vale un gol. Dà sicurezza a tutto il reparto».