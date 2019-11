Lenglet difende Griezmann: «Il Barcellona non è l’Atletico» – VIDEO

Clement Lenglet ha difeso pubblicamente Antoine Griezmann che non ha avuto un impatto positivo nei primi mesi al Barcellona

Clement Lenglet, difensore del Barcellona e della nazionale francese, ha difeso pubblicamente il suo compagno di squadra Antoine Griezmann accusato dalla critica di non aver inciso come ci si aspettava in Catalunya. Queste le parole del difensore dal ritiro della Francia.

«Anche Antoine ha bisogno di tempo per inserirsi nel Barça, un club che ha molti calciatori che conoscono l’ambiente da anni, dalle giovanili. All’Atletico era abituato a giocare un po’ più arretrato, al Barça gioca un tipo di calcio totalmente diverso»