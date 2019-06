Leonardo si presenta al PSG con un colpo: contatti per De Ligt!

Leonardo è pronto a tornare al Paris Saint German come direttore sportivo: primo obiettivo di mercato De Ligt

In questi giorni Leonardo diventerà il nuovo direttore sportivo del Paris Saint German. Tutto fatto con lo sceicco Al-Khelaifi per il ritorno a Parigi del dirigente brasiliano che ha accettato al volo la proposta francese. Ultimato il divorzio dal Milan, Leonardo siederà di nuovo sulla sua scrivania al PSG e in dote vuole portare un acquisto sensazionale.

L’intenzione del dirigente è quella di completare l’acquisto di Matthijs De Ligt nei prossimi giorni per potersi presentare a Parigi con un grande colpo in mano e scaldare gli animi di una piazza che arriva da una stagione al di sotto delle aspettative.