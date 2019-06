Leonardo Psg ora è ufficiale: l’annuncio del club parigino – VIDEO

Leonardo è il nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain: ufficiale il ritorno del dirigente brasiliano sotto la Tour Eiffel

Leonardo-Paris Saint Germain, atto secondo. Dopo l’addio al Milan delle scorse settimane, il dirigente brasiliano è ufficialmente tornato al Paris Saint Germain dove ha lavorato dal 2011 al 2014.

Queste le parole del nuovo dirigente del club parigino: «Sono estremamente entusiasta di tornare al nuovo Psg. Questo club è stato molto importante nella mia carriera e nella mia vita. Qui, da giocatore, ho davvero avuto grandi emozioni, e lo stesso da dirigente, al fianco del presidente Nasser Al-Khelaïfi. Oggi torno a Parigi con grande entusiasmo ed energia per far parte di questo club, per il quale ho grandissimo rispetto»