Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha commentato le parole di Zlatan Ibrahimovic contenute nella sua autobiografia Adrenalina. L’attaccante svedese si era proposto come dirigente dei parigini in caso di mancato rinnovo col Milan.

DICHIARAZIONI – «Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore».