Kjaer, lettera commovente: «Eriksen nei nostri cuori e pensieri, giocheremo per lui»

Bellissimo messaggio di Simon Kjaer, capitano della Danimarca, dedicato a Christian Eriksen

Simon Kjaer è stato l’uomo copertina di tutti questi giorni successivi al malore avuto in campo da Christian Eriksen. Il primo a soccorrere il suo compagno, a non distogliere mai lo sguardo da lui e a stringere a se la moglie del calciatore. E oggi, in vista della partita che la Danimarca giocherà contro il Belgio, il capitano danese ha scritto una lettera sui propri social dedicata a Eriksen e alla sua squadra.

«Sono stati dei giorni davvero speciali dove il calcio non è stata la cosa più importante. Uno shock, che farà parte di me, parte di noi tutti per sempre! L’unica cosa importante e che davvero conta è che Christian stia bene. Sono orgoglioso di come abbiamo agito come squadra e di come abbiamo affrontato insieme questi difficili momenti. Sono molto commosso e riconoscente per il supporto. Oggi scenderemo in campo contro il Belgio con Christian nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Questo ci dà pace e ci permette di concentrarci sul gioco. Giocheremo per Christian e sempre per la Danimarca che è la più grande motivazione per noi tutti. Come sempre: faremo il nostro meglio».